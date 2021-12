https://it.sputniknews.com/20211224/virologi-in-tv-ministro-giorgetti-critica-laffollamento-crea-confusione-e-incertezza-14319545.html

Virologi in TV: ministro Giorgetti critica l’affollamento, crea confusione e incertezza

Virologi in TV: ministro Giorgetti critica l’affollamento, crea confusione e incertezza

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti avrebbe affermato in cabina di regia che c’è insofferenza nel Paese nei confronti della ”invasione nei... 24.12.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dal TgCom24, il ministro Giorgetti avrebbe affermato che “inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha la verità in tasca per ogni situazione e stagione”.Il ministro Giorgetti fa notare che non è la prima volta che interviene sull’argomento e avrebbe aggiunto anche che la verità in tasca che questi esperti dicono di avere “sono state sistematicamente smentite dai fatti”.Secondo il quotidiano La Repubblica, il siparietto di Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco che hanno dismesso i panni dei professori per vestire quelli da cantanti, intonando “Sì, si vax”, con colonna sonora Jingle Bells, non sarebbe proprio andata giù a Giorgetti.Ed ora la sua sarebbe diventata più di una rimostranza al presidente del Consiglio Mario Draghi. Il ministro vorrebbe quindi che venisse diffusa quanto meno una raccomandazione alle reti pubbliche e private, nel rispetto delle regole sull’informazione, a usare maggiore cautela.Anche perché il ministro Giorgetti avrebbe fatto notare che in più casi i vari esperti hanno presentato tesi e opinioni anche contrastanti tra loro.Ecco perché Giorgetti crede che “adesso basta, è arrivato il momento di smetterla con l’invasione dei virologi in TV, che rischia solo di alimentare confusione e incertezza”, riporta La Repubblica.

