Vicepremier russo: il prezzo del gas in Europa resterà alto nel nuovo anno

Il prezzo del gas in Europa nel 2022 si manterrà a livelli abbastanza elevati, come indicato dall'attuale equilibrio tra domanda e offerta, ha affermato il vicepremier russo Alexander Novak.Il vicepremier ha osservato che nella situazione europea, quando le importazioni di gas si attestano tra i 250-300 miliardi di metri cubi all'anno, bisogna sempre capire dove ottenere questi volumi e affidarsi, prima di tutto, a contratti a lungo termine. La Russia li ha sempre sostenuti.I prezzi del gas in Europa hanno iniziato ad aumentare dall'inizio dell'anno, con un balzo notevole tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. All'inizio di agosto, il prezzo stimato dei futures più prossimi sull'indice TTF era di circa 515 dollari per mille metri cubi e alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata. In questi giorni è stato raggiunto il record storico con il prezzo che ha superato i 2mila dollari per mille metri cubi.Secondo Vladimir Putin, la carenza di gas nel mercato europeo è stata il risultato della politica economica della Commissione Europea.

