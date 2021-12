https://it.sputniknews.com/20211224/un-frutto-dellamerica-centrale-ideale-per-dimagrire-14336058.html

Un frutto dell'America centrale ideale per dimagrire

Sputnik vi presenta un frutto che cresce in America centrale e il cui consumo, che risale ai tempi preispanici, è oggi una fonte di vari nutrienti. 24.12.2021, Sputnik Italia

Si tratta del chayote, frutto di origine centroamericana di grande rilevanza commerciale in Paesi come Messico, Costa Rica e Brasile, secondo i dati del ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale messicano.Questo frutto è l'ideale per iniziare la dieta: 100 grammi di chayote hanno un apporto calorico di sole 11 calorie in quanto composto principalmente da acqua. È una fonte naturale di fibre, benefiche per la digestione. Grazie alla sua composizione, il chayote non contiene grassi saturi. Tuttavia l'essere adatto per dimagrire non è l'unico vantaggio del chayote, poiché contiene alti livelli di potassio che aiutano a bilanciare gli effetti del sodio, evitando così l'ipertensione, oltre ad essere un'ottima fonte di vitamina C, B9, B2 e ferro. Migliora anche la memoria e riduce i sintomi della depressione grazie al suo contenuto di tirosina.

