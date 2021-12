https://it.sputniknews.com/20211224/tik-tok-scavalca-google-nella-classifica-delle-risorse-web-piu-popolari-14317857.html

Tik Tok scavalca Google nella classifica delle risorse web più popolari

Secondo Cloudflare, società americana che si occupa di rete di distribuzione di contenuti, servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti, ora... 24.12.2021

Secondo la classifica dell'azienda americana Cloudflare, specializzata in servizi informatici, sarebbe il social network Tik Tok, l'applicazione mobile per la condivisione di video, ad essere stata la più visitata durante i 12 mesi di quest'anno 2021.Google, campione indiscusso in questa stessa classifica nel 2020, è stato scavalcato e declassato alla seconda posizione dal social cinese che, lo stesso anno, era appena settimo, segnando quindi un progresso "eccezionale", constata Cloudflare.Tik Tok è stato sviluppato dalla società ByteDance, che lo ha rilasciato in Cina, dove è conosciuto con il nome di Douyin, appena nel 2016, per poi essere lanciato sui mercati esteri l’anno dopo.L’altro gigante della GAFAM, acronimo usato per indicare le 5 grandi dell’IT occidentali (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), cioè Facebook, seconda risorsa web più popolare al mondo nel 2020, risulta essere ora sceso al terzo posto, secondo le stime Cloudflare.Posizione tuttavia di grande rispetto, considerato che Google comprende i servizi motore di ricerca, email, mappe, notizie, ecc., mentre per Facebook, la speciale classifica tiene conto del solo social, dato che la società madre ora non si chiama più Facebook Inc. ma Meta, ed è quella che comprende anche Instagram e WhatsApp, quest’ultimo da solo, al decimo posto della classifica.

