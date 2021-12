https://it.sputniknews.com/20211224/su-whatsapp-in-arrivo-una-nuova-funzione-14333885.html

Su WhatsApp in arrivo una nuova funzione

Su WhatsApp in arrivo una nuova funzione

WhatsApp offrirà agli utenti nuove opzioni per gestire i propri file prima di inviare un messaggio. Lo riporta il portale WABetaInfo. 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T17:54+0100

2021-12-24T17:54+0100

2021-12-24T17:54+0100

società

internet

social network

whatsapp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/881/36/8813611_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d551370f988b13d379cf1b71c3805a06.jpg

Il servizio di messaggistica istantanea fornirà la possibilità di selezionare i destinatari di un messaggio con un'immagine, un video o un'animazione GIF o pubblicare il contenuto in uno stato. Al momento è possibile solo quando si inviano file multimediali dalla scheda "Fotocamera". Insieme alla nuova funzione, secondo WABetaInfo, verrà effettuata una piccola riprogettazione della configurazione di WhatsApp: apparirà un pulsante speciale per la selezione dei contenuti multimediali. La funzione è attualmente disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android. L'opzione apparirà presto nelle versioni definitive per Android e iOS.

https://it.sputniknews.com/20211207/whatsapp-ha-una-nuova-funzione-di-controllo-dei-messaggi-14080679.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, internet, social network, whatsapp