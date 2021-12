https://it.sputniknews.com/20211224/smaltire-il-pranzo-di-natale-12-ore-di-camminata-a-passo-veloce-basteranno-14333489.html

Secondo uno studio potrebbero servire fino a 12 ore di camminata a passo veloce e costante per smaltire tutte le calorie che ingurgiteremo durante il pranzo di... 24.12.2021, Sputnik Italia

Infatti, soltanto il giorno di Natale metteremo a riserva 6 mila calorie dice il British Dietetic Association, come riportato da IlFattoQuotidiano.Certamente si tratta solo di una stima, perché tutto dipende dalla persona, dall’età, il sesso e da quanto realmente si mangerà in queste giornate di festa.E se 80 chilometri di filato non sono alla portata, praticamente per nessuno, allora è consigliabile fare lunghe camminate, jogging all’aria aperta.Per gli amanti delle montagne, calzare due scarponi idonei e inerpicarsi su per sentieri invernali e magari innevati, da percorrere con le ciaspole. Consumo di calorie doppio assicurato.

