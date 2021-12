https://it.sputniknews.com/20211224/russia-per-la-prima-volta-multata-di-86-milioni-di-euro-google-14327823.html

Russia, per la prima volta multata di 86 milioni di euro Google

Russia, per la prima volta multata di 86 milioni di euro Google

Un tribunale russo ha richiesto un pagamento di 86 milioni di euro da parte di Google, per la ripetuta mancata cancellazione di informazioni vietate. 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T19:55+0100

2021-12-24T19:55+0100

2021-12-24T19:55+0100

mondo

economia

google

multa

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/792/32/7923232_0:94:3306:1954_1920x0_80_0_0_0c37c795c1dd09635523516f7d54afa4.jpg

In Russia, un tribunale ha imposto per la prima volta il pagamento di una multa sulla base del fatturato ad una azienda IT: è stato richiesto a Google un pagamento pari a 86 milioni di euro, per la ripetuta mancata cancellazione di informazioni vietate.Dalla banca dati unificata dei tribunali di Mosca, risulta che questa parte dell'articolo non è mai stata precedentemente applicata.In precedenza, a questo e ad alcuni social network erano state assegnate singole multe non legate alla performance finanziaria.Escludendo la decisione odierna, l'importo totale delle multe di Google era arrivato a 698mila euro circa.Google in particolare è stata condannata al pagamento della suddetta multa per non aver rimosso contenuti proibiti, inclusi richiami all'estremismo, collegamenti ad esso, nonché per il rifiuto di fornire la localizzazione dei dati personali dei cittadini russi sui server situati nel Paese.In relazione a Google, quest'anno un tribunale russo ha esaminato 16 protocolli amministrativi per mancata cancellazione di informazioni illegali entro il termine prescritto. A partire da ottobre, il servizio non ha eliminato circa 2,6mila materiali ed è stato condannato ad una multa per responsabilità amministrativa, per una somma di circa 450.000 euro, aveva affermato in precedenza il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa (Roskomnadzor).Il 25 ottobre Google aveva annunciato di aver pagato tutte le multe cui la società IT era stata condannata in Russia.Oggi l'ulteriore multa per la società con sede in California.

https://it.sputniknews.com/20211126/antitrust-20-milioni-di-multa-a-google-e-apple-per-violazione-codice-consumo-e-pratiche-aggressive-13926604.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, google, multa, costume, società e curiosità