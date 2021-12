https://it.sputniknews.com/20211224/riscaldare-il-cibo-nel-microonde-e-sicuro-14331247.html

Riscaldare il cibo nel microonde è sicuro?

Riscaldare il cibo nel microonde è sicuro?

Il microonde è uno degli elettrodomestici più popolari: quasi tutti ne hanno uno nella propria cucina. Tuttavia qualcuno crede che possa rappresentare un... 24.12.2021, Sputnik Italia

Il nutrizionista e divulgatore russo Pavel Terekhov racconta a Sputnik che alcuni esperti ritengono che il microonde faccia perdere al cibo alcuni dei suoi nutrienti. Allo stesso tempo, alcuni dietologi suggeriscono che è un metodo abbastanza salutare per riscaldare il cibo, poiché non richiede l'uso di olio. Ma in realtà, qualsiasi metodo di cottura è dannoso, poiché il cibo è per lo più più sano nella sua forma cruda e le alte temperature ne modificano la struttura. Da parte sua la dietista Elena Motova spiega che le microonde semplicemente riscaldano i prodotti, quindi non rappresentano alcun pericolo. "La radiazione a microonde non è ionizzante: in altre parole, non estrae elettroni dagli atomi né ne distrugge i nuclei", afferma l'esperta. "Le microonde hanno lo stesso effetto sul nostro corpo: riscaldano l'acqua presente nei nostri tessuti. Pur dissolvendosi rapidamente nell'atmosfera, i forni sono costruiti in modo tale che qualsiasi perdita, anche la più piccola, è praticamente impossibile".

