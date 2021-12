https://it.sputniknews.com/20211224/ricciardi-obbligo-vaccinale-per-chi-lavora-a-contatto-col-pubblico-14323024.html

Ricciardi: obbligo vaccinale per chi lavora a contatto col pubblico

Ricciardi: obbligo vaccinale per chi lavora a contatto col pubblico

Per via della variante Omicron, "a gennaio rischiamo 100mila casi al giorno". 24.12.2021, Sputnik Italia

Il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha commentato la situazione epidemiologica del coronavirus in Italia, sullo sfondo del record di contagi dall'inizio della pandemia registrato ieri, con oltre 40mila casi confermati. Secondo l'esperto, nel breve non c'è da aspettarsi alcun miglioramento.Commentando Omicron, Ricciardi ha rilevato la maggiore contagiosità, rispetto alla variante Delta, già più virulenta e diffusiva del ceppo originale.Ricciardi ha poi ammesso che la vaccinazione a due dosi, pur riducendo al minimo il rischio di malattia in forma grave, l'ospedalizzazione e il decesso, contro Omicron non basta per fermare la corsa del virus. In virtù di questo nuovo scenario, ha sostenuto la necessità di imporre l'obbligo vaccinale solo per alcune categorie di lavoratori, quelli che entrano a contatto con la gente, ritenendo superflua la vaccinazione obbligatoria a 360°, dal momento che in Italia è alta la percentuale di chi ha aderito alla campagna vaccinale."Il nostro paese, senza l'obbligo vaccinale, ha raggiunto una delle coperture più alte del mondo, introdurre l'obbligo per tutti è una misura estrema e divisiva, necessaria per paesi come l'Austria e la Germania che hanno una bassa copertura vaccinale. Noi dobbiamo continuare a insistere. Certamente ci sono alcune categorie, quelle a contatto con il pubblico, che con Omicron diventano vettori, se non vaccinati. Di fatto tutte le operazioni a contatto con il pubblico dovranno prevedere prima o poi l'obbligo vaccinale," ha affermato, aggiungendo che "a gennaio ci sarà un rialzo fortissimo dei casi e quindi in quel momento dovremo fare il punto della situazione e vedere se dovremmo introdurre ulteriori misure".In precedenza, Ricciardi aveva previsto "un inverno durissimo" dal punto di vista epidemiologico, per il COVID in Italia.

