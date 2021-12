https://it.sputniknews.com/20211224/raccontato-quanti-mandarini-si-possono-mangiare-al-giorno-14329986.html

Raccontato quanti mandarini si possono mangiare al giorno

La nutrizionista Nadezhda Tsapkina afferma che non si possono mangiare più di quattro o cinque mandarini al giorno. 24.12.2021, Sputnik Italia

La nutrizionista e dietologa Nadezhda Tsapkina ha parlato a Sputnik dei pericoli e dei benefici dei mandarini.Ha fatto notare che questo frutto è un'ottima fonte di calcio, magnesio, potassio, vitamine D, K e B. La fibra in esso contenuta aiuta a normalizzare il tratto gastrointestinale e la vitamina C rafforza il sistema immunitario.La specialista ha aggiunto che il consumo frequente di mandarini può portare a problemi al fegato, poiché la quantità di fruttosio che si può assumere al giorno non deve superare i 40 grammi.La Tsapkina consiglia quindi di non mangiarne più di quattro o cinque al giorno.

