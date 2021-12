Quando finirà la pandemia? Consulente di Figliuolo ammette: non lo sappiamo

https://it.sputniknews.com/20211224/quando-finira-la-pandemia-consulente-di-figliuolo-ammette-non-lo-sappiamo-14324487.html

Quando finirà la pandemia? Vari virologi hanno provato a dare una risposta a questa domanda e molti si sono anche cimentati nel fornire qualche risposta... 24.12.2021, Sputnik Italia

Sarà anche per questo che ieri, nella cabina di monitoraggio, il ministro dello Sviluppo economiche, Giancarlo Giorgetti, è sbottato e ha chiesto a Draghi di fare qualcosa per ridurre il numero di virologi e presunti esperti in televisione.L’ex capo dell’Ema e attuale consulente scientifico del generale Francesco Figliuolo, ovvero Guido Rasi, ammette l’errore:“Abbiamo sempre ragionato come se stesse per finire, mentre siamo sempre più consapevoli che sia impossibile stabilire una data di conclusione della pandemia. La prospettiva non è necessariamente pessimista, ma la variante Omicron ci ricorda l’imprevedibilità della situazione. La speranza è che arrivi una variante sufficientemente stabile ed evoluta da determinare un'endemizzazione della pandemia e facilitare la vaccinazione globale”, ha detto Rasi, intervistato da La Stampa.Si consola, Rasi, guardando ai dati della campagna vaccinale dei più piccini, la fascia dai 5 ai 12 anni sta andando bene dice:Secondo i dati, sono 151.289 i bambini nella fascia di età 5 -11 anni ad essere stati vaccinati, pari al 4,14% di tale popolazione. Lo scorso 17 dicembre erano appena 15mila.

