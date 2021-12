https://it.sputniknews.com/20211224/putin-in-europa-sciocchi-gli-sforzi-per-bloccare-il-nord-stream-2-i-prezzi-del-gas-scenderebbero-14330341.html

Sarebbe sciocco per i paesi europei impedire il lancio di Nord Stream 2, poiché un'ulteriore fornitura di gas nel mercato abbasserebbe il prezzo, anche per... 24.12.2021, Sputnik Italia

“È sciocco anche per chi non permette a questo sistema di funzionare, perché forniture di gas aggiuntive nel mercato europeo abbasserebbero sicuramente il prezzo in borsa. E poiché molti paesi, tra l'altro la stessa Ucraina, oggi dipendono dal prezzo spot, è stata una loro scelta, non vogliono acquistare direttamente da noi e per loro il prezzo sarebbe diminuito in modo significativo. Si sono semplicemente tagliati il ramo su cui siedono", ha detto Putin.I paesi europei hanno invertito il flusso di gas russo, ma questo non aumenta il volume di carburante sul mercato e tutte le accuse contro la Russia sono un'assurdità, ha aggiunto Putin.Gasdotto Nord Stream 2Nord Stream 2 è costituito da due rami con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. L'operatore del progetto è Nord Stream 2 AG, società controllata al 100% da Gazprom. I partner finanziari dell'azienda sono Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall.

