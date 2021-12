https://it.sputniknews.com/20211224/proposta-di-matrimonio-a-chernobyl---foto-14325242.html

Proposta di matrimonio a Chernobyl - Foto

Proposta di matrimonio a Chernobyl - Foto

Un uomo si è dichiarato alla sua compagna sul luogo del disastro nucleare di Chernobyl. Ovviamente, in molti sono rimasti perplessi, non trovandoci nulla di... 24.12.2021, Sputnik Italia

Secondo Futurism, la compagnia che organizza i tour turistici nella Zona di alienazione ha pubblicato una foto su Instagram con la coppia. Nella foto è stato immortalato il momento in cui l'uomo ha chiesto la mano alla sua fidanzata.La dichiarazione d'amore è avvenuta sullo sfondo di una Chernobyl vuota.Nel commento del post si legge:Non tutti gli utenti del web, però, hanno visto in questo gesto del romanticismo."Auguro ad entrambi un meraviglioso tempo di decadimento", ha scritto un commentatore sul forum Reddit.La scelta di questo luogo per la proposta di matrimonio è estremamente insolita, alla luce del fatto che la "Zona di alienazione" ancor oggi è radioattiva.

