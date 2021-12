Previsioni politiche di Natale: il Pd di Letta ancora primo in classifica, segue Fratelli d'Italia

https://it.sputniknews.com/20211224/previsione-politiche-di-natale-il-pd-di-letta-ancora-primo-in-classifica-segue-fratelli-ditalia-14318884.html

Da un'ultima verifica sugli umori in fatto di politica da parte degli italiani, questo fine 2021 vede ancora una volta in cima ai consensi il Pd di Enrico Letta, prima ed ancora una volta in crescita, con un 21,5%.Segue, ma non riesce ad agganciare il primo posto, Fratelli di Italia di Giorgia Meloni, a 19,5%.Il margine tra i due, ben due punti percentuali, segna un solco che non si vedeva dallo scorso giugno.All'epoca, però, al primo posto vi era la Lega, quando la classifica era la seguente:Lega, appunto, in calo con 20,5%; a seguire Fratelli di Italia, con il 20% e, infine, Partito Democratico, con il 19,1%.La situazione da mesi si è ribaltata, con il Pd che saluta questo finire di 2021 con un buon risultato, ancora una volta in crescita.Il Movimento 5 Stelle chiude questo anno con un 15%, al quarto posto.Cresce, anche se lentamente, Forza Italia di Silvio Berlusconi, che forse guadagna terreno per la plausibile candidatura del leader FI al Quirinale.Nel panorama dei vari partiti minoritari, si segnala per il risultato Azione di Carlo Calenda, che si piazza ad un 3,5%, e Sinistra Italiana, al 2%, pari con i Verdi.Sul fronte degli umori relativi alla guida di governo, il dato che esce dai sondaggi di fine anno conferma ancora una volta l'appoggio della gran parte degli italiani al premier Mario Draghi, che sembra confermare il superamento da parte dei "dubbiosi" delle prime diffidenze iniziali nei confronti del premier stesso.Da relativo sondaggio dell'Istituto Ixè, risulta poi che il premier abbia un maggior gradimento tra gli elettori di sinistra e di centro-sinistra.A gennaio si aprirà la corsa al Colle. Il nome di Mario Draghi risulta tra i più voluti e quotati, anche se recentemente era stato lo stesso Salvini a pronunciare un parere in tal senso, vedendo il premier meglio a ricoprire l'attuale carica fino al 2023, per non far perdere al governo "la casella più importante".Il 54% degli italiani intervistati dall'istituto EMG vedrebbe Draghi meglio ancora una volta al suo posto attuale:Idem da sondaggio firmato Demopolis, come da tweet qui sotto:Finisce l'anno con il seguente quadro, per tirare le somme: ampio consenso a Mario Draghi, Pd ancora una volta primo partito, con la presenza però della coalizione di centro-destra, in netto vantaggio, sommando le percentuali dei vari partiti, sul resto del panorama politico e partitico del Paese.Il nuovo anno mostrerà i nuovi equilibri eventualmente uscenti dall'elezione alla presidenza.

