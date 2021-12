https://it.sputniknews.com/20211224/per-premier-olandese-iniziata-troppo-tardi-la-dose-booster-contro-il-covid-14335551.html

Per premier olandese iniziata troppo tardi la dose booster contro il Covid

Il premier olandese Mark Rutte ha dichiarato oggi che il governo ha commesso errori nella strategia anti-Covid e avrebbe dovuto iniziare prima la campagna per... 24.12.2021, Sputnik Italia

Rutte ha ammesso al quotidiano olandese De Telegraaf che la prima serie di misure anti-COVID introdotte a novembre erano troppo blande e che la campagna per la dose booster è iniziata in ritardo. Il capo del governo olandese ha aggiunto che le persone non erano abbastanza convinte da seguire rigorosamente le norme anti-contagio durante la pandemia.I Paesi Bassi sono diventati uno degli ultimi paesi europei a iniziare a somministrare vaccini di richiamo e solo circa 2 milioni su oltre 17 milioni di persone hanno ricevuto la terza dose booster. Domenica le autorità comunali di Amsterdam hanno dichiarato un lockdown di quasi un mese per contrastare la diffusione del ceppo Omicron e tutti i bar, ristoranti, caffè, cinema, musei, teatri, palestre e negozi che vendono beni non essenziali sono stati chiusi. Fino a giovedì il 59% di tutti i casi giornalieri di COVID-19 nella capitale olandese è stato causato da Omicron. Finora quasi i due terzi della popolazione olandese ha completato il ciclo vaccinale primario contro il coronavirus.

