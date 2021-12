https://it.sputniknews.com/20211224/pechino-nessun-limite-a-cooperazione-russia-cina-dopo-parole-di-putin-su-partenariato-strategico-14334662.html

Pechino: "nessun limite" a cooperazione Russia-Cina dopo parole di Putin su partenariato strategico

Pechino: "nessun limite" a cooperazione Russia-Cina dopo parole di Putin su partenariato strategico

Durante la sua conferenza stampa annuale di fine anno, Vladimir Putin ha sottolineato la posizione della Cina come il più grande partner commerciale ed... 24.12.2021, Sputnik Italia

La Cina "apprezza" i commenti del presidente Putin sulla sua amicizia personale con il presidente cinese Xi Jinping e sullo stato delle relazioni Russia-Cina, ha rilevato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. “La Cina è pronta ad ampliare ulteriormente la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la Russia in linea con l'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, promuovere lo sviluppo e il rilancio dei due Paesi e condividere le opportunità di sviluppo con il resto del mondo,” ha aggiunto il funzionario. Zhao ha anche sottolineato l'amicizia "buona e congeniale" tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando che si sono incontrati più di 30 volte dall'elezione di Xi nel 2013. Giovedì, nella sua conferenza stampa di fine anno, Putin ha affermato che la partnership "strategica" tra Russia e Cina "non ha precedenti" nella storia dei due Paesi e ha suggerito che la cooperazione tra le due potenze funge da "forte strumento di stabilizzazione sulla scena internazionale”. Putin ha inoltre criticato gli Stati Uniti per la loro decisione di boicottare i prossimi Giochi olimpici invernali di Pechino, definendo la mossa "inaccettabile" e accusando Washington di usare il boicottaggio per cercare di "frenare la crescita della Cina".

