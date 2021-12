https://it.sputniknews.com/20211224/patriarca-bartolomeo-di-costantinopoli-positivo-al-coronavirus-14335527.html

Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli positivo al coronavirus

Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli positivo al coronavirus

Il Patriarca Bartolomeo è risultato positivo al coronavirus, i sintomi della malattia sono lievi. 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T20:38+0100

2021-12-24T20:38+0100

2021-12-24T20:38+0100

chiesa ortodossa

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/656/72/6567270_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d6efc8175e3c3159bb356c68c04f5c93.jpg

Al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli è stato diagnosticato il Covid, ha sintomi lievi, le sue condizioni generali sono buone, ha affermato il Patriarcato. Subito dopo la diagnosi il Patriarca si è recato all'ospedale centrale di Istanbul per ulteriori accertamenti preventivi. "Il Patriarca ecumenico ringrazia tutti coloro che sono interessati al suo stato di salute, e ancora una volta invita tutti a seguire le raccomandazioni di medici e specialisti, e coloro che non sono stati ancora vaccinati a farlo a beneficio di se stessi e della società. In questa occasione, augura a tutti un felice e buon Natale", si aggiunge nella nota. Bartolomeo ha 81 anni. A novembre è stato operato al cuore.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chiesa ortodossa, coronavirus nel mondo