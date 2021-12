https://it.sputniknews.com/20211224/papa-luciani-verra-beatificato-il-4-settembre-2022-data-ufficiale-14323564.html

Papa Luciani verrà beatificato il 4 settembre 2022, data ufficiale

Dopo essere stato promulgato il decreto riguardante un miracolo attribuito al pontefice Giovanni Paolo I, è stato dato l'annuncio in Vaticano che il pontefice... 24.12.2021, Sputnik Italia

La data per questa beatificazione è stata resa ufficiale dalla Congregazione delle Cause dei Santi, a circa due mesi dalla precedente promulgazione del decreto sul miracolo presunto, attribuito all'intercessione del Sommo Pontefice.L'annuncio ufficiale è stato dato dal Dicastero Pontificio, guidato dal cardinale Marcello Semeraro.Con il decreto del 13 ottobre 2021, l'attuale papa Francesco ne aveva riconosciuto il miracolo.Il processo per la beatificazione si era aperto il 23 novembre 2003.

