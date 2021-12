https://it.sputniknews.com/20211224/omicron-limmunologa-viola-non-e-vero-che-e-meno-grave-della-delta-14319204.html

Omicron, l'immunologa Viola: "Non è vero che è meno grave della Delta"

Omicron, l'immunologa Viola: "Non è vero che è meno grave della Delta"

L'immunologa Antonella Viola ad Otto e Mezzo mette in guardia sulla pericolosità della variante Omicron: "In questo momento non possiamo dire se è meno grave o no”.

2021-12-24T15:33+0100

2021-12-24T15:33+0100

2021-12-24T15:33+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/14039293_0:268:3071:1995_1920x0_80_0_0_394072a8bb65ddf266ae3ae8a69b366f.jpg

Qualcuno, nei giorni scorsi, affermava tra le righe che la diffusione della variante Omicron fosse persino auspicabile, per via dei sintomi più lievi rispetto a quelli della variante Delta. Ma sulla patogenicità della nuova mutazione gli esperti si dividono.Per l’immunologa Antonella Viola, intervistata mercoledì da Lilli Gruber su La7, Omicron non sarebbe meno grave. Il medico ha contraddetto la conduttrice di Otto e Mezzo, che sosteneva che la nuova mutazione fosse più contagiosa, ma che provocasse una malattia più lieve.“Comporta meno ricoveri – è andata avanti l’immunologa - perché colpisce persone che sono state già vaccinate o che hanno superato l’infezione da varianti precedenti cioè persone che hanno già l’immunità”.Quel che è certo, secondo l’esperta, è che la nuova variante è capace di bucare i vaccini. “Può contagiare – spiega - anche persone vaccinate che avranno già una risposta immunitaria”.E sulle ulteriori dosi di vaccino, la direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pedriatica della Fondazione Città della Speranza sostiene che tutto dipenderà “da come cambierà il virus, speriamo che non muti ancora in maniera così importante come nel caso di Omicron”. “Certo – ha aggiunto - è impensabile fare il vaccino a tutti ogni 4 mesi”.Sintomi simili a quelli del raffreddoreNel frattempo, in Gran Bretagna, uno studio ha rilevato come i sintomi della variante Omicron siano leggermente diversi da quelli delle precedenti e assomiglino di più a quelli del raffreddore.

https://it.sputniknews.com/20211223/pandemia-forse-non-abbiamo-visto-tutto-per-bill-gates-omicron-influenzera-tutti-14312013.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia