Obbligo vaccinale pubblica amministrazione rinviato, tensione tra Draghi e ministri

L'estensione dell'obbligo vaccinale a tutto il personale della pubblica amministrazione salta. Il Consiglio dei Ministri non ha trovato l'accordo

Questa resta l’unica stretta che non compare nel decreto legge firmato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che ha invece approvato un'ulteriore stretta per contrastare la quarta ondata in Italia, foraggiata dalla variante Omicron.Pare che alcuni ministri abbiano sollevato le loro obiezioni all’obbligo vaccinale di tutti gli impiegati pubblici, riporta TgCom24. L’obbligo potrebbe però essere applicato nelle prossime settimane, davanti ad una potenziale evidenza di una curva dei contagi sempre più alta, che in Italia ha toccato un record di contagi giornalieri sopra i 45mila al giorno, a fronte di oltre 900mila tamponi processati in un solo giorno.Il più oltranzista pare sia stato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che avrebbe volentieri imposto l’obbligo a tutti i lavoratori della PA e anche ai privati.Altri invece volevano imporlo solo alla PA, e nello specifico a chi lavora a contatto con il pubblico.I ministri di più partiti e senza una connotazione di schieramento in particolare si sono presentati con una proposta contraria all’obbligo.Così si è giunti alla decisione finale presa da Mario Draghi di rinviare.

