https://it.sputniknews.com/20211224/nome-di-george-floyd-rimosso-dallelenco-dei-condannati-da-graziare-14332463.html

Nome di George Floyd rimosso dall'elenco dei condannati da graziare

Nome di George Floyd rimosso dall'elenco dei condannati da graziare

In precedenza il Texas Board of Pardons and Parole ha raccomandato una grazia postuma per la condanna per droga ricevuta da Floyd nel 2004. La sua tragica... 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T17:09+0100

2021-12-24T17:09+0100

2021-12-24T17:09+0100

usa

giustizia

texas

la morte di george floyd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167855_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_eef5480e11edc2d7c41bd9dbcf285a15.jpg

Il nome di George Floyd, l'afroamericano ucciso durante un fermo di polizia nel maggio 2020, è stato rimosso da un elenco di quelli raccomandati per la grazia dal governatore del Texas Greg Abbott. Il governatore repubblicano ha concesso la grazia completa ad 8 pregiudicati, ma Floyd non era nella lista dopo che il Texas Board of Pardons and Parole ha ritirato il suo nome, così come altri 24 nomi, riferendosi ad "errori procedurali e mancanza di rispetto della prassi del consiglio". Secondo una tradizione annuale, il Texas concede la grazia prima delle festività natalizie, con il governatore che concede clemenza a persone precedentemente accusate di reati minori. In precedenza il Texas Board of Pardons and Parole ha raccomandato all'unanimità la grazia postuma per una condanna per droga del 2004 di George Floyd.Floyd, afroamericano 46enne, è stato assassinato dall'ufficiale di polizia bianco Derek Chauvin durante un arresto a Minneapolis, Minnesota, il 25 maggio 2020 dopo la chiamata di un commesso di un negozio, sospettoso che Floyd avesse usato una banconota da 20 dollari falsa. La morte di Floyd ha scatenato proteste di massa negli Stati Uniti e all'estero, con persone che chiedevano di agire contro la brutalità della polizia e l'odio razziale. Chauvin è stato condannato per tre capi di imputazione, tra cui omicidio preterintenzionale di secondo grado, ed è stato condannato a 22 anni di carcere.

https://it.sputniknews.com/20211215/lex-poliziotto-derek-chauvin-si-dichiara-colpevole-di-aver-violato-i-diritti-civili-di-george-floyd-14200307.html

usa

texas

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, giustizia, texas, la morte di george floyd