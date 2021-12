https://it.sputniknews.com/20211224/ministero-difesa-russo-pubblica-video-della-distruzione-di-un-drone-da-parte-di-orion---video-14327331.html

Ministero Difesa russo pubblica video della distruzione di un drone da parte di Orion

Per la prima volta, il ministero della Difesa russo ha mostrato il video della distruzione di un altro drone da parte del velivolo senza pilota Orion. 24.12.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo ha organizzato un "duello di droni" in un campo d'addestramento dell'aviazione in Crimea, durante il quale, per la prima volta, ha messo in mostra la capacità del drone Orion di distruggere altri velivoli senza pilota in volo.Un video, in cui Orion decolla e poi distrugge un missile guidato anticarro (i moderni ATGM sono in grado di colpire bersagli aerei a bassa quota) un drone di tipo elicottero, è stato pubblicato nel canale Telegram del giornalista del canale Rossiya 1 Alexander Rogatkin. La versione completa del video verrà mostrata domenica sul programma Notizie della settimana.Orion appartiene alla classe dei velivoli senza pilota da attacco di media quota e di lunga autonomia. Il suo peso massimo al decollo è di 1.150 chilogrammi, la sua velocità di crociera è di 200 chilometri all'ora, la sua quota massima di volo è di 7mila metri e il dispositivo può rimanere in aria fino a un giorno. Il carico utile massimo del drone è di 200 chilogrammi. Il drone può essere armato con bombe aeree guidate KAB-20, KAB-50, bombe plananti UPAB-50, bombe aeree a caduta libera FAB-50 e missili aerei guidati X-50.

