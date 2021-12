https://it.sputniknews.com/20211224/manovra-il-senato-da-lok-alla-variazione-con-215-si-e-16-contrari-ma-renzi-polemizza-sul-metodo-14316597.html

Manovra: Il Senato dà l'ok alla variazione con 215 sì e 16 contrari, ma Renzi polemizza sul metodo

Approvata la nota di variazione alla Manovra da parte del Senato, con 215 voti a favore e 16 contrari. Ma Matteo Renzi, di Italia Viva, polemizza sul metodo... 24.12.2021

Conferma nella notte, da parte del Senato, al governo sulla nota di variazione alla Manovra. 215 voti a favore, 16 i contrari. Ora il testo passa all'esame della Camera. Si attende l'ok definitivo entro fine anno.Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, però, alza toni polemici sulla votazione:Il leader Iv aggiunge che "non si fanno così le leggi di bilancio". E rincara la dose: "Parlamento ignorato, è inaccettabile".Matteo Renzi concentra la polemica sul metodo di governo: "Non è accettabile che la legge di bilancio diventi la legge delle due notti, una in commissione e una in Aula. Condividiamo la stragrande maggioranza dell’impianto della legge e votiamo con convinzione la fiducia. Ma non è accettabile che il Parlamento sia costantemente, costantemente, costantemente ignorato nell’azione di governo".Gli fa eco il presidente del gruppo Misto del Senato, Loredana De Petris, di Leu, la quale, intervenuta in aula a Palazzo Madama, ha dichiarato, come riporta Repubblica:La presidente del gruppo Misto concentra il suo affondo su un punto: "i decreti di urgenza e le fiducie sono diventati un elemento quasi di prassi, già nella scorsa legislatura".I lavori per l'approvazione della nota di variazione si sono protratti fino a tarda notte.I senatori sono stati impegnati al voto fino alle quattro del mattino. Al termine dei lavori, un Roberto Calderoli "festoso" ha esibito un cartello con su scritto "buon Natale", suscitando l'ilarità dei colleghi presenti.Ora il testo passa alla Camera per l'ok definitivo.

