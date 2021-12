https://it.sputniknews.com/20211224/manovra-economica-2022-tutte-le-misure-approvate-dal-senato-14317576.html

Manovra economica 2022, tutte le misure approvate dal Senato

Manovra economica 2022, tutte le misure approvate dal Senato

Mentre il testo si trova a metà del guado e le modifiche e correzioni sono state apportate come richiesto dai partiti della maggioranza, vediamo cosa contiene... 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T08:46+0100

2021-12-24T08:46+0100

2021-12-24T08:46+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/250/14/2501491_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_144f2cac6460fea3d717f93fab30d63f.jpg

Ci siamo, la manovra economica 2022 ottiene il primo Sì al Senato con 215 voti favorevoli e soltanto 16 voti contrari. Il Senato approva e ora il testo passa alla Camera dei deputati per l’approvazione finale che dovrà avvenire entro il 31 dicembre. I deputati hanno quindi pochi giorni per esaminare la manovra di bilancio del 2022.Manovra economica 2022 cosa prevede?Con la manovra economica 2022 cambia l’Irpef, le bollette elettriche e del gas potranno essere rateizzate in 10 mesi, viene anche rifinanziato il fondo per il bonus tv e decoder, mentre per le multinazionali scatta la stretta sulle delocalizzazioni selvagge.Novità anche per le cartelle esattoriali e per il Superbonus 110%, a cui aggiungere anche il bonus mobili.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia