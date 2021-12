https://it.sputniknews.com/20211224/los-angeles-polizia-uccide-ragazza-di-14-anni-sparando-a-sospetto-14321502.html

Los Angeles, polizia uccide ragazza di 14 anni sparando a sospetto

Intervenendo contro un sospetto che aveva aggredito una donna, la polizia di Los Angeles, giovedì, ha sparato, colpendo a morte l’uomo, ma uccidendo anche... 24.12.2021, Sputnik Italia

I colpi sono stati sparati intorno alle 11:45, ora locale, in un negozio Burlington, nella zona di North Hollywood, nella San Fernando Valley. La polizia era intervenuta su segnalazione di un’aggressione nei confronti di una donna, che in effetti è stata trovata in condizioni definite “da moderate a gravi” e poi ricoverata in ospedale.Non è ancora noto in che modo l’uomo abbia ferito la donna, se con arma da taglio, con un cavo di metallo pesante trovato vicino alla scena o anch’egli con arma da fuoco. Particolare non di secondaria importanza, nel moento in cui le autorità dovranno indagare sul rispetto delle regole di ingaggio da parte dei poliziotti.Il capitano della polizia di Los Angeles, Stacy Spell, in conferenza stampa, ha a sua volta difeso la posizione dei suoi agenti, sostenendo che questi abbiano aperto il fuoco solo per difendere la donna aggredita e salvarle la vita, non potendo prevedere una sfortunata coincidenza del genere.Un episodio molto simile era già accaduto a Los Angeles il 21 luglio 2018, quando degli agenti spararono a un uomo, Gene Evin Atkins, che aveva a sua volta colpito con arma da fuoco la nonna e la sua ragazza prima di lanciarsi in una fuga in auto. Schiantatosi fuori dal mercato di Trader Joe, la polizia gli sparò e uno dei proiettili finì per colpire una ragazza di 27 anni, Melyda Corado, trovatasi nei pressi per caso, uccidendola.In quell’occasione, i pubblici ministeri decisero che gli agenti fossero innocenti, poiché reagirono agli spari del sospetto, e quindi avessero rispettato le regole di ingaggio, pur se esplosero i colpi in un luogo affollato.

