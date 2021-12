Spagna, superati i 70.000 contagi giornalieri: battuto il triste record d'inizio pandemia

https://it.sputniknews.com/20211224/la-spagna-supera-i-70000-contagi-giornalieri-battendo-un-triste-record-quello-di-inizio-pandemia-14315534.html

La Spagna ha registrato, giovedì 23 dicembre, un nuovo massimo nella pandemia di coronavirus, con un totale di 72.910 infezioni e 82 decessi segnalati nelle ultime 24 ore.È il terzo giorno consecutivo con un record di casi giornalieri di coronavirus, dopo martedì 21 dicembre, quando si era andati vicino ai 50mila casi, secondo i dati del ministero della Salute.L'incidenza è salita alle stelle, sopra i 900 casi, per raggiungere poi le 911 infezioni ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, superando il picco della seconda ondata, avvenuta nel novembre 2020.Il conteggio ufficiale in Spagna raggiunge 89.019 morti dall'inizio della pandemia e i casi registrati ammontano a 5.718.007. Lo stesso giorno in cui è stato comunicato questo nuovo record, il Consiglio dei ministri ha approvato l'uso obbligatorio della mascherina all'aperto, a meno che non si faccia sport da soli o in aree naturali, quando vi è una distanza di almeno 1,5 metri.Esperti, diverse comunità autonome e cittadini hanno criticato il provvedimento.

