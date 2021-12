https://it.sputniknews.com/20211224/la-romania-vuole-comprare-32-caccia-norvegesi-f-16-usati-sostituiti-da-f-35-14328260.html

La flotta norvegese di F-16 sarà sostituita dagli F-35, nel cui sviluppo e produzione il paese nordico ha giocato un ruolo importante. L'acquisto dei 52 aerei... 24.12.2021, Sputnik Italia

La Romania vuole acquistare 32 caccia F-16 dalla Norvegia. Il budget totale stimato ammonta a 454 milioni di euro (514 milioni di dollari), ha riferito il governo norvegese.Nonostante abbiano diversi decenni, gli F-16 sono stati descritti come aerei dalla "formidabile capacità", che dovrebbe dare alle forze aeree rumene un significativo e rapido incremento della loro potenza di combattimento.Nel 2019, il Ministero della Difesa ha incaricato l'Agenzia norvegese per i materiali di difesa di smaltire il sistema F-16 nel rispetto delle norme vigenti. Una rivendita dell'F-16 richiede l'approvazione di terzi da parte delle autorità statunitensi e per l'esportazione, come in questo caso, è necessaria anche una licenza di esportazione del Ministero degli Esteri della Norvegia stessa.Kongsberg Aviation Maintenance Services è stato scelto come partner strategico dell'affare per fornire supporto, manutenzione e formazione al personale tecnico rumeno.La Defence Materiel Agency inizierà ora a spiegare i dettagli e a finalizzare il contratto tra le nazioni. Prima che gli aerei da guerra siano consegnati alla Romania, è previsto che siano sottoposti a manutenzione. Secondo il piano, il primo aereo sarà consegnato nel 2023 e l'ultimo nel 2024.Le forze armate norvegesi hanno un totale di 57 F-16, che possono potenzialmente essere venduti, ma alcuni di questi saranno troppo costosi per essere messi in vendita e saranno dismessi.L'F-16 della Norvegia sarà sostituito dall'F-35, nel cui sviluppo, produzione e supporto il paese ha svolto un ruolo importante. Nel programma sono coinvolte 18 aziende norvegesi, che forniscono pezzi per la costruzione dell'F-35. Di conseguenza, la Norvegia ha deciso di acquistare 52 F-35 in un accordo annunciato come il più grande per le forze armate del paese.Nel 2020, la Royal Norwegian Air Force ha condotto il suo primo schieramento internazionale con l'F-35, durante le missioni NATO Air Policing in Islanda.

