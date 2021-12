https://it.sputniknews.com/20211224/james-webb-telescope-pronto-su-rampa-di-lancio-quando-vedere-la-diretta-web-14323387.html

James Webb Telescope pronto su rampa di lancio. Quando vedere la diretta web?

James Webb Telescope pronto su rampa di lancio. Quando vedere la diretta web?

La Nasa ha comunicato che il James Webb Telescope, il telescopio spaziale più grande della storia mai lanciato, è pronto nell’Ariane 5 sulla rampa di lancio... 24.12.2021, Sputnik Italia

Sulla rampa di lancio ELA-3 si stagliano i 52 metri di altezza dell’Ariane 5, alla cui sommità è custodito da pochi giorni il telescopio spaziale dei record.Secondo l’attuale previsione di lancio, il James Webb Telescope partirà da Kourou alle ore 13:20 italiane di sabato 25 dicembre. Inizialmente, la previsione di lancio era per oggi 24 dicembre, ma il lancio è stato posticipato a domani, già lo scorso 21 dicembre, a causa di avverse condizioni meteo.Il volo VA256, questa la classificazione che gli è stata fornita, è quindi solo in attesa di poter partire per raggiungere nei prossimi giorni uno dei punti di Lagrange, ovvero un punto di equidistanza tra la Terra e il Sole, dove il James Webb resterà per i decenni a venire senza essere influenzato dall’attrazione gravitazionale.Diretta web, quando parte James Webb?Come scritto, il James Webb Telescope è previsto in partenza dalla Guiana francese alle ore 13:20 CET di sabato 25 dicembre 2021, salvo ulteriori rinvii.La diretta web del lancio del James Webb Telescope sarà garantita sia dalla Nasa che dall’Esa.L’Esa ha previsto una copertura dell’evento in tre lingue, l’inglese, il francese e lo spagnolo, attraverso i suoi vari canali web, che si possono scoprire dalla pagina dedicata.La Nasa seguirà l’evento del lancio del James Webb in diretta Youtube, dal sito ufficiale e attraverso tutti i vari canali social: Twitter, Facebook, Twitch e LinkedIn. Il canale principale sarà Nasa Television.

