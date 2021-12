https://it.sputniknews.com/20211224/il-difficile-natale-di-san-marino-allinsegna-del-turismo-si-ma-vaccinale-14327461.html

Il difficile Natale di San Marino: all'insegna del turismo sì, ma vaccinale

Il difficile Natale di San Marino: all’insegna del turismo sì, ma vaccinale

24.12.2021

2021-12-24T13:40+0100

2021-12-24T13:40+0100

2021-12-24T13:40+0100

22 dicembre. A San Marino fa molto freddo e si fa vedere anche la nebbia, che copre la città vecchia. Dalle 9 c’è la fila al Centro vaccinazione del Centro Commerciale Azzurro. Sono circa 300 quelli che vogliano vaccinarsi con lo Sputnik, anzi, più precisamente, ricevere la terza dose di Sputnik Light. Sul sito della campagna vaccinale anti COVID-19 della Repubblica di San Marino ci sono tutte le informazioni necessarie. Ad esempio, “Nessuna vaccinazione anti-COVID-19 è obbligatoria, ma è fortemente consigliata a tutti”. E lampeggiano i numeri. Sebbene l’ 84.3 % delle persone vaccinabili (quindi di età superiore ai 12 anni) siano state vaccinate e il 33 % della popolazione abbia già ricevuto la terza dose, i numeri dei positivi sono altissimi, per la precisione 875, mai successo prima.Questo ha costretto il governo a varare il nuovo Decreto legge del 22 dicembre, in tarda serata, Ulteriori disposizioni urgenti per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, che è entrato in vigore da subito, dalle 5:00 del 23 dicembre.La durata dello stato d’emergenza sanitaria è prorogata fino al 30 aprile 2022.Tra le misure, è stato introdotto anche l’obbligo delle mascherine all’aperto, ma solo nei luoghi di assembramento, come i Mercatini di Natale. È sempre caldamente consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto.Il sistema di certificati verdi sammarinese ha un unico green pass, a differenza dell’Italia: per i vaccinati, i guariti e chi ha il tampone negativo (che a San Marino costa 10 euro). Bisogna mostrarlo solo al ristorante, al cinema o a teatro.Coloro che hanno fatto due dosi con lo Sputnik, ottengono un green pass che vale anche in Italia (come super green pass), ma solo fino alla fine dell’anno. Ciò che avverrà dopo non si sa, ma probabilmente non avrà più validità nel Belpaese. Probabilemte solo se ci vaccina anche con una dose aggiuntiva di Pfizer.Camminando per strada, comunque, c’è poca gente, pochissimi turisti. Nella piazza principale c’è un presepe di pietra, qualche luce natalizia sui muri e qualche addobbo.I negozi, di solito pieni di gente in cerca di regali, sono praticamente vuoti. Le strade, ancora due anni fa piene di turisti, sono ora deserte. I mercatini di Natale, aperti solo nel fine settimana, il 22 erano chiusi. E anche i bar e ristoranti sono semivuoti. San Marino, per sopravvivere, spera nel turismo italiano, ma soprattutto internazionale. Ora, però, l’unica prospettiva è il turismo vaccinale.

