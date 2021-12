https://it.sputniknews.com/20211224/francia-auspicato-un-vaccino-di-richiamo-a-3-mesi-contro-variante-omicron-14321894.html

Francia, vaccino di richiamo a 3 mesi per contrastare la variante Omicron

L'autorità francese riduce l'intervallo di tempo necessario per la somministrazione della terza dose, quella di richiamo, a tre mesi. Partono anche le... 24.12.2021, Sputnik Italia

Con una nota l'Alta Autorità della Sanità (HAS) della Francia raccomanda di ridurre a tre mesi il tempo che intercorre tra la vaccinazione primaria contro il Covid-19 e il richiamo e di ampliare la campagna di richiamo agli adolescenti fragili di età 12-17 anni, nel tentativo di rallentare la propagazione della variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2, variante particolarmente contagiosa.Mentre la Francia sta affrontando da diverse settimane una quinta ondata epidemica, legata alla variante Delta del coronavirus responsabile del Covid-19, ora sta subendo "l'espansione rapidissima della variante Omicron, (...) molto più contagiosa della Delta" e (che) "sembra sfuggire in parte ai vaccini", osserva l'HAS.L'autorità fa sapere che deciderà “in seguito” l'eventuale estensione della campagna di richiamo vaccinale a tutti gli adolescenti di questa fascia di età.La Francia si allinea così alla Germania, la quale Commissione tedesca sui vaccini (STIKO) aveva raccomandato proprio la somministrazione della dose di rinforzo a tre mesi, anzichè, come fatto in precedenza, a sei.L'Italia giusto ieri ha deciso di aspettare l'ok, tramite ordinanza del ministero della salute, dopo il via libera da Aifa previsto per oggi, per accorciare i tempi della terza dose di rinforzo a quattro mesi.

