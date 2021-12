https://it.sputniknews.com/20211224/estonia-il-presidente-karis-si-oppone-alle-discussioni-sulle-proposte-di-sicurezza-della-russia-14324968.html

Estonia, il presidente Karis si oppone alle discussioni sulle proposte di sicurezza della Russia

Il presidente estone Alar Karis ha affermato che le possibili discussioni sulle proposte della Russia sulle garanzie di sicurezza in questo momento sono "fuori... 24.12.2021, Sputnik Italia

"Tutto è semplice con le richieste della Russia. Devono essere messe da parte e dovremmo piuttosto portare avanti i nostri pensieri. Se iniziamo a discuterne, penso che avremo un problema. Di conseguenza, a un certo punto, le relazioni con la Russia dovrebbero ancora entrare in un quadro ragionevole. Nessuno vuole aumentare le tensioni. Ma discutere di questi punti penso sia fuori questione", ha detto Karis in un'intervista rilasciata oggi, venerdì 24 dicembre, alla televisione estone.Karis ha affermato che Mosca ha recentemente avanzato una "lunga lista non di desideri, ma veri e propri comandi", in risposta ai quali l'Occidente, in particolare gli alleati della NATO, dovrebbe essere unito e adottare un approccio di contenimento.La scorsa settimana, la Russia ha pubblicato progetti di accordi con gli Stati Uniti e la NATO sulle garanzie di sicurezza che, tra le altre cose, vieterebbero all'alleanza di espandersi ulteriormente verso est e il dispiegamento di missili russi e americani a medio e corto raggio a distanza di tiro l'uno dall'altro.Giovedì, la Casa Bianca ha dichiarato che non accetterà alcun punto delle proposte di Mosca, ma che negozierà in altre aree per stabilire un possibile accordo. Washington ha espresso la disponibilità ad avviare colloqui sulle garanzie di sicurezza con Mosca all'inizio di gennaio, ma non è stata ancora determinata alcuna data o luogo specifico.

