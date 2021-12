https://it.sputniknews.com/20211224/de-luca-e-il-covid-in-campania-a-natale-evitate-di-festeggiare-e-di-fare-scemenze-14332609.html

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca invita all’austerità, “bisogna evitare le feste” e non solo quelle di Natale, ma anche quelle “di... 24.12.2021, Sputnik Italia

E forse qualcuno ricorderà quando a proposito delle feste di laurea, era il 2020, De Luca affermò che avrebbe mandato i Carabinieri con il lanciafiamme.“Quando siamo in un'emergenza, le cose non essenziali vanno eliminate perché ci si fa male. Nessuno può controllare green pass semplice e rafforzato, come fai a controllare se la sera prima hai avuto contatto con uno che veniva dall'Irlanda o dalla Gran Bretagna?”Così ragiona De Luca e quindi fermate le cucine in Campania, disdite cenoni e pranzi e non fate “le scemenze”.Come dire, se vi ammalate non è detto che troverete un anestesista disponibile a salvarvi la vita intubandovi da cima a fondo.“Una delle croci che abbiamo è quella di aumentare i posti letto di terapia intensiva sapendo che poi gli anestesisti, le figure professionali indispensabili, non ci sono. Quindi sapendo che se vuoi aprire altri reparti Covid devi chiudere i reparti ordinari”.Natale a casa, anche senza i tuoi“Cerchiamo di vivere questo Natale veramente in maniera responsabile. Guai a noi se in questa settimana fra Natale e Capodanno perdiamo la testa. Cerchiamo di rimanere a casa quanto più possibile”, è l’invito di De Luca nella diretta Facebook del venerdì. Un venerdì che cade proprio la vigilia di Natale, mentre nelle case lungo la costa della Regione e nell’interno si preparano il capitone, “l’insalata di rinforzo” e altri piatti a base di pesce.Covid-19 non è invitato, ma amici e parenti sì. I più audaci chiedendo il super green pass o il tampone all’ingresso.

