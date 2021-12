https://it.sputniknews.com/20211224/covid-19-ministero-della-salute-terza-dose-per-adolescenti-in-fascia-16-17-anni-e-fragili-12-15-14324933.html

Covid-19, ministero della Salute: terza dose per adolescenti in fascia 16-17 anni e fragili 12-15

La terza dose verrà estesa anche agli adolescenti tra i 16 e i 17 anni di età e a quelli in condizione di fragilità tra i 12 e i 15 anni, lo dice una nota del... 24.12.2021, Sputnik Italia

Lo annuncia una circolare del ministero della Salute.Aifa: si pronuncerà in merito a tutti gli adolescenti a gennaioAd alzare il livello d'allarme sulla pandemia ci pensa Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero, il quale, in un'intervista a Skytg24, riferisce che verosimilmente il Paese affronterà un numero di casi al pari degli altri paesi dell'area UE.Intanto, Aifa fa sapere che si pronuncerà in merito a tutti gli adolescenti, fragili e non, entro il prossimo gennaio.L'istituto superiore di Sanità ha reso nel frattempo noti i dati aggiornati sull'andamento della pandemia, da cui si evince che 18 regioni vengono classificate come a rischio moderato, mentre due sono a rischio alto.Nuove misureLa cabina di regia del governo Draghi di ieri ha evidenziato un aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione, passati a 62.669 da quota 42.675 della settimana precedente.Il governo approva così anche l'uso delle mascherine all'aperto e mascherine ffp2 in alcuni casi.Chiusi i locali da ballo, veto posto alle feste di piazza, possibilità di consumare al banco all'interno dei locali solo se in possesso di super green pass.Su queste misure si dichiara scettica, come riporta Skytg24, la senatrice Daniela Sbrollini, d'Italia Viva:Super green pass necessario anche per l'ingresso nei musei. Il pass è stato ridotto a 6 mesi, dopodiché dovrà essere rinnovato.A dare conferma alla somministrazione della terza dose per gli adolescenti ci pensa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa:Nei giorni scorsi si erano accese forti polemiche sul tema, specie da chi, come Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della regione Lazio, citato da Il Corriere, sollevando il caso, sottolineava il fatto che proprio nel momento in cui gli organismi di controllo per la prevenzione e le malattie (vedi Ecdc) lanciavano l'allarme sulla variante Omicron in diffusione in Europa, ci si stava attardando nel "definire le procedure per il richiamo nella fascia 12-17", nei confronti di quei giovani che "avevano completato le prime due dosi da ormai 150 giorni".

