https://it.sputniknews.com/20211224/comune-di-napoli-regalo-di-natale-per-86-neo-assunti-addetti-alle-pratiche-reddito-di-cittadinanza-14331996.html

Comune di Napoli, Regalo di Natale per 86 neo assunti addetti alle pratiche reddito di cittadinanza

Comune di Napoli, Regalo di Natale per 86 neo assunti addetti alle pratiche reddito di cittadinanza

Al Comune di Napoli servono 86 persone per gestire il Reddito di cittadinanza, ma non è questa la notizia. La notizia è che questi 86 precari della pubblica... 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T21:21+0100

2021-12-24T21:21+0100

2021-12-24T21:21+0100

reddito di cittadinanza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13226502_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_8941dfa47f81df701a38ab372dc3efef.jpg

L’assunzione è a tempo indeterminato, un bel regalo di Natale per chi d’ora in poi non dovrà più pensare alla prossima scadenza di contratto.Il sindacato di categoria della Cgil ha commentato positivamente la notizia emettendo un comunicato stampa riportato da Fanpage.“Una battaglia che la CGIL ha condotto dal livello nazionale a quello aziendale, con tenacia e costanza”, si prosegue.“Un percorso che apre la strada a tutte le vertenze che in provincia di Napoli, seguite con passione e serietà dalla Segreteria della Funzione Pubblica CGIL Regionale e Metropolitana, si sono avviate. La nostra battaglia per il superamento di ogni precariato continua”, conclude il sindacato dei lavoratori.Dal Rei al Reddito di cittadinanzaPrecari usati per occuparsi delle pratiche di chi richiede il reddito di sussistenza. Prima il Comune di Napoli li aveva assunti a tempo determinato, due anni fa, per occuparsi del reddito di inclusione, quindi è arrivato il reddito di cittadinanza e la sostanza non è cambiata per loro che hanno proseguito a occuparsi delle pratiche dei richiedenti.E mentre il reddito di cittadinanza continuerà a alimentare l’endemica carenza di lavoro del territorio partenopeo, loro almeno potranno svolgere l’attività lavorativa sicuri del posto di lavoro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reddito di cittadinanza