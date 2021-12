https://it.sputniknews.com/20211224/cina-protesta-contro-la-legge-americana-sullo-xinjiang-correggere-gli-errori-14329667.html

Cina protesta contro la legge americana sullo Xinjiang: "correggere gli errori"

Cina protesta contro la legge americana sullo Xinjiang: "correggere gli errori"

Pechino si oppone categoricamente alla legge che vieta le importazioni dallo Xinjiang ed esorta Washington a smettere di intromettersi negli affari interni... 24.12.2021, Sputnik Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato la legge che vieta le importazioni dalla regione autonoma uigura dello Xinjiang e prevede sanzioni contro i responsabili dell'organizzazione del "lavoro forzato" in questa provincia cinese.Ha anche specificato che gli Stati Uniti, in più di un'occasione, hanno usato lo Xinjiang per fabbricare voci e provocare incidenti e, con il pretesto di garantire i diritti umani, si sono impegnati in manipolazioni politiche e persecuzioni economiche, cercando di minare la stabilità e la prosperità dello Xinjiang e lo sviluppo della Cina.Il ministero ha inoltre avvertito che Pechino reagirà in base all'evolversi della situazione.Le autorità statunitensi hanno affermato che il comportamento cinese nei confronti degli uiguri, popolazione musulmana di quella regione autonoma, potrebbe essere classificato come genocidio. Pechino ha categoricamente respinto tale accusa.

