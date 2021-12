https://it.sputniknews.com/20211224/caro-bollette-salvini-presto-una-proposta-per-aiutare-famiglie-e-imprese-14328432.html

Caro-bollette, Salvini: "Presto una proposta per aiutare famiglie e imprese"

Caro-bollette, Salvini: "Presto una proposta per aiutare famiglie e imprese"

Per il leader della Lega i rincari sul prezzo di gas e luce sono "un'emergenza" per il Paese. Il tema al centro del faccia a faccia con Draghi a Palazzo Chigi.

Secondo le ultime stime della Confcommercio, il caro-bollette nel primo trimestre del 2022 potrebbe tradursi per le imprese in un incremento fino al 42 per cento sul costo di luce e gas.Significa che per un negozio, ad esempio, i rincari sull’elettricità potrebbero arrivare a 6mila euro l’anno, per un ristorante a 8,5mila euro, per un albergo fino a 20mila euro. Senza contare il conto del metano.Gli imprenditori sono sul piede di guerra e chiedono al governo di intervenire. Non è un caso, quindi, che il primo appuntamento politico del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo la pausa natalizia sarà in un'azienda del Bresciano, a Torbole Casaglia, dove incontrerà i titolari delle imprese, preoccupati delle ripercussioni dei rincari sulle proprie attività.“La Lega – ha annunciato Salvini - presenterà a breve una sua proposta al governo per aiutare famiglie e imprese. Oltre al Covid, gli italiani non si meritano un inverno buio e freddo”.Il tema al centro dell'incontro con DraghiIl tema è stato anche al centro dell’incontro di giovedì con il premier Mario Draghi, a Palazzo Chigi. Il faccia a faccia con il leader della Lega, come racconta l’Adnkronos, è durato circa mezz’ora."Ho ribadito l'urgenza di intervenire sul caro bollette, luce e gas: riscaldamento ed energia sono un'emergenza per milioni di italiani”, aveva detto Salvini al termine dell’incontro.Si è trattato, ha detto Salvini ai giornalisti, di un incontro “utile”. Sugli interventi urgenti contro i rincari per famiglie e imprese sul costo di luce e gas c’è “sintonia totale”, ha chiarito il leghista, che ha promesso di parlarne anche con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.“Occorre intervenire rapidamente sulla parte di tasse di ogni bolletta", è l’appello di Salvini, che ha detto di non voler parlare di Quirinale “fino a gennaio”.

