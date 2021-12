https://it.sputniknews.com/20211224/caos-tamponi-fila-infinta-di-auto-a-perugia---video-14334133.html

Caos tamponi, fila infinta di auto a Perugia - Video

Caos tamponi, fila infinta di auto a Perugia - Video

Centinaia di auto in fila per effettuare il tampone per Natale a Perugia. 24.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-24T18:02+0100

2021-12-24T18:02+0100

2021-12-24T18:02+0100

multimedia

italia

video

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/14334066_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_71c9be32044a7003d3f0136a9857e06b.jpg

Il video immortalato da un drone mostra le auto in fila che passano ore per un test diagnostico del Covid presso il drive through al piazzale Umbria Jazz. File lunghe per poter partecipare in sicurezza ai pranzi natalizi familiari per il Natale. Il caos dei tamponi non solo a Perugia, ma anche in altre città d'Italia.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, italia, video, coronavirus in italia, видео