Berlusconi si candida a presidente della Repubblica? Decisione a gennaio

Berlusconi si candida a presidente della Repubblica? Decisione a gennaio

Silvio Berlusconi sarà il prossimo candidato presidente della Repubblica italiana? Intanto, lui, al termine della riunione di centrodestra, ha detto che se ne... 24.12.2021

Berlusconi, comunque, non fa mistero da anni del suo interesse per la poltrona del Quirinale e al termine della riunione ad Arcore ammette che “abbiamo parlato evidentemente anche di questo” e spiega che “il centrodestra sarà unitario” sulla proposta.Il centrodestra si compone di sei partiti, ha fatto presente Berlusconi al termine della riunione di coalizione, a cui hanno partecipato tra gli altri Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Maurizio Lupi.Per quanto riguarda la disponibilità di Mario Draghi a rivestire il ruolo di Capo dello Stato, Silvio Berlusconi ha affermato:Silvio Berlusconi presidenteAntonio Tajani, numero due di Forza Italia, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera giovedì 23 dicembre, ha affermato che “su Berlusconi si possa eccome formare un fronte ampio. Lui non è solo il leader di un partito, è l’uomo di Stato che si è impegnato ad anteporre l’interesse nazionale a quello di parte, non solo favorendo la nascita del governo Draghi, ma offrendo collaborazione istituzionale anche quando eravamo all’opposizione del governo Conte”.Berlusconi al Quirinale? "No, grazie" dice la petizioneIntanto, la petizione su Change.org, dal titolo Berlusconi al Quirinale? No grazie, ha raggiunto e superato le 186mila firme e punta alle 200mila. L’iniziativa è stata lanciata dal quotidiano Il Fatto Quotidiano.

