Bari, ospedale Covid costruito con le mazzette a capo protezione civile regionale: arrestato

Bari, ospedale Covid costruito con le mazzette a capo protezione civile regionale: arrestato

Gli ospedali Covid-19 sono stati costruiti anche con le mazzette, almeno quello di Bari, dove è stato arrestato il capo della protezione civile regionale... 24.12.2021, Sputnik Italia

Nella Fiera del Levante di Bari lo scorso anno fu realizzato il grande ospedale Covid emergenziale, per fare fronte alla pandemia dilagante, che in quel periodo non presentava cure specifiche per la malattia, se non il distanziamento fisico delle persone.In quel periodo i soldi arrivavano incontrollati e quindi “qualcosa è rimasto attaccato alle dita di qualcuno”.Mario Lenario, adesso ex dirigente della Protezione civile regionale pugliese, è stato arrestato il 23 dicembre e passerà il Natale in carcere. Lui e gli altri indagati sono accusati di reati di corruzione, turbativa d’asta e falso.Una vasta rete di corruttori e corrottiUna corruttela infinita, dove non si salva nessuno tra corruttori e corrotti. Secondo l’inchiesta, dagli iniziali 9 milioni di euro previsti per la realizzazione dell’opera, si è passati magicamente a 17 milioni di euro.17 milioni di euro per creare all’interno della Fiera del Levante 172 posti di terapia intensiva e sub-intensiva Covid-19.Le manette sono scattate ieri, quando le microspie hanno intercettato il passaggio di denaro. È bene ricordare che tra gli altri indagati troviamo anche Antonio Mercurio, responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’ospedale Covid-19 della Fiera del Levante di Bari.Quindi, sono indagati sei imprenditori che hanno partecipato all’assegnazione delle commesse. Gli imprenditori hanno ricevuto a casa la sorpresa della vigilia di Natale, con gli uomini delle Fiamme Gialle a perquisire le loro case.

