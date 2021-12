https://it.sputniknews.com/20211224/annuncio-per-la-vigilia-del-santo-padre-solo-la-vera-e-concreta-fraternita-universale-ci-salvera-14320909.html

Annuncio per la vigilia del Santo Padre: "solo la vera e concreta fraternità universale ci salverà"

In un'intervista rilasciata a vari media nazionali, il Papa esorta all'unità d'intenti: "i Paesi più ricchi non possono né devono dimenticare le regioni e le...

Il Papa parla oggi, alla vigilia del Natale, esortando l'umanità intera a mostrare ancora una volta solidarietà nei confronti dei più poveri e bisognosi.Parla poi di responsabilità, indicando la Chiesa, la comunità internazionale, le istituzioni, chi "ha responsabilità politiche e sociali", fino al singolo cittadino dei Paesi più ricchi, che "non possono né devono dimenticare le regioni e le persone più deboli, fragili e indifese, vittime dell'indifferenza e dell'egoismo", aggiungendo di pregare per questo.Sul suo stato di salute dice di stare bene, a cinque mesi dall'intervento chirurgico subito, ricordando di aver compiuto due importanti viaggi apostolici, a Budapest in Ungheria e in Slovacchia, viaggio risalente a questo settembre, e a Cipro e in Grecia questo mese.In Grecia, il Papa aveva toccato il campo profughi di Lesbo, ove si era espresso con toni accorati.E parte da questo ricordo, il ricordo che questa notte milioni di italiani celebreranno, per fare un parallelismo in riferimento a tutti "i dimenticati, gli abbandonati e gli ultimi".Papa Bergoglio, in questa lunga intervista di fine anno, non manca di elogiare il personale sanitario, per il lavoro che compie negli ospedali, in specie nei reparti pediatrici.Finisce poi con un fatto curioso, il ricordo dei cappelletti fatti in occasione del Natale dalla sua nonna, a casa Bergoglio.

