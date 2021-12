https://it.sputniknews.com/20211224/afghanistan-lex-presidente-karzai-esorta-il-mondo-a-lavorare-con-i-talebani-14322921.html

Afghanistan, l'ex presidente Karzai esorta il mondo a lavorare con i talebani

Afghanistan, l'ex presidente Karzai esorta il mondo a lavorare con i talebani

L'ex presidente afghano, Hamid Karzai, ha invitato la comunità internazionale a lavorare con i talebani. 24.12.2021, Sputnik Italia

Quando gli è stato chiesto, in un'intervista alla CNN, se il mondo avesse bisogno di lavorare con i talebani*, Karzai ha dichiarato che fosse necessario."Sicuramente ci saranno casi in cui dovranno lavorare con la realtà sul campo", ha detto Karzai. Karzai, presidente eletto dell’Afghanistan in carica dal 7 dicembre 2004 al 29 settembre 2014, ha anche accolto con favore una recente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata all’unanimità mercoledì, che consente il pagamento di aiuti umanitari all'Afghanistan, nonostante le attuali sanzioni.I talebani hanno conquistato l'Afghanistan ad agosto, ponendo fine ad una presenza militare ventennale degli Stati Uniti e della NATO. Il presidente Ashraf Ghani si è dimesso e il gruppo radicale ha istituito un governo.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

