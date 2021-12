https://it.sputniknews.com/20211224/2-dosi-di-pfizer-o-moderna-non-proteggono-contro-omicron-dopo-6-mesi-dicono-scienziati-14331279.html

2 dosi di Pfizer o Moderna non proteggono contro Omicron dopo 6 mesi, dicono scienziati

Uno studio di un gruppo di scienziati degli Stati Uniti ha scoperto che due dosi di vaccino Covid-19 di Pfizer o Moderna non forniscono protezione sufficiente... 24.12.2021, Sputnik Italia

Lo studio è pubblicato sul portale di ricerca scientifica bioRxiv e deve ancora essere rivisto prima della pubblicazione ufficiale.Secondo lo studio, dopo la seconda dose, l'attività neutralizzante degli anticorpi è stata ridotta di 30 volte al contatto con la variante Omicron, rispetto ad altri ceppi noti.Tuttavia, dopo un'iniezione di richiamo, gli indicatori si sono ridotti solo di 14 volte. Inoltre, la terza dose ha fornito protezione dal ceppo Omicron per oltre il 90% dei soggetti sottoposti a richiamo.Omicron è stato rilevato per la prima volta in Sudafrica alla fine di novembre. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha segnalata come "variante preoccupante" a causa del numero eccezionalmente alto di mutazioni. Nonostante la nuova ondata di divieti di viaggio verso l’Africa, la nuova variante è stata rilevata anche in Europa, Asia e nelle Americhe.

