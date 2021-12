https://it.sputniknews.com/20211223/yemen-coalizione-saudita-elimina-drone-diretto-allaeroporto-della-capitale-sanaa-14303293.html

Yemen, coalizione saudita elimina drone diretto all'aeroporto della capitale Sana'a

Yemen, coalizione saudita elimina drone diretto all'aeroporto della capitale Sana'a

Lunedì, la coalizione guidata dai sauditi ha annunciato di stare conducendo raid aerei "precisi e specifici" su obiettivi Houthi all'aeroporto di Sana'a, nello... 23.12.2021, Sputnik Italia

La coalizione guidata dai sauditi ha dichiarato oggi di aver distrutto un drone armato che cercava di prendere di mira l'aeroporto internazionale Abha in Yemen, secondo la rete di notizie al-Arabiya TV.La coalizione, in lotta contro i ribelli sciiti Houthi nello Yemen, ha sostenuto che i frammenti dei droni non hanno provocato feriti. La notizia arriva quando la TV di stato saudita ha riferito che la coalizione ha eliminato un campo militare nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi, colpendo anche un carcere e un ospedale.Secondo quanto riferito, almeno sette depositi di droni e armi sono stati distrutti nel campo militare, in risposta al lancio di un drone armato dallo Yemen settentrionale verso la regione saudita del Mar Rosso di Jizan.Gli Houthi, da parte loro, hanno affermato, in una dichiarazione, che il raid aereo della coalizione ha danneggiato una prigione che ospita più di 3mila combattenti della coalizione stessa, fatti prigionieri durante gli scontri.Nello Yemen imperversa un conflitto tra le forze governative, guidate dal presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, e il movimento sciita Ansar Allah degli Houthi da quasi sette anni. La situazione nel Paese è stata ulteriormente complicata dopo che l'Arabia Saudita si è unita al conflitto, schierandosi dalla parte delle forze governative, nel 2015, organizzando raid aerei e operazioni terrestri e marittime contro il movimento ribelle sciita. Dal febbraio 2020, gli Houthi conducono un'operazione su larga scala contro l'esercito yemenita a Marib per ottenere il controllo della provincia, che risulta essere un importante centro politico, militare ed economico.

