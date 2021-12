https://it.sputniknews.com/20211223/ventimiglia-saluto-romano-in-consiglio-comunale-e-polemica-14299131.html

Ventimiglia, saluto romano in consiglio comunale: è polemica

A Ventimiglia, a pochi giorni dal Natale, scoppia la polemica: pare che uno dei consiglieri comunali, di Fratelli d'Italia, abbia fatto il saluto romano in... 23.12.2021

Accade a Ventimiglia. Durante il consiglio comunale in atto, un consigliere di FI si è alzato in piedi esibendo un "saluto romano". Per ben due volte, riportano i media locali.Subito rimproverato dalla sezione del Pd della cittadina rivierasca, che grida allo scandalo, sottolineando, in un intervento subito dopo, tramite un suo portavoce, il fatto che "se il consigliere siede in quello scranno è perché oggi in Italia vige una Repubblica democratica regolata da una Costituzione antifascista", come riportato da sanremonews.Lo stesso portavoce locale del Pd chiede un intervento sull'accaduto da parte del presidente del consiglio, riporta sempre il quotidiano ligure:Si giustifica così, dal suo canto, Ino Isnardi, il consigliere che ha fatto il saluto romano, dicendo che stava solo chiedendo la parola.Sembra però che in passato il consigliere abbia più volte alzato il braccio in modo da ricordare il saluto fascista, riportano i media.Ora il presidente dell'assemblea deciderà se punire o meno il consigliere, anche prendendo visione del filmato con l'immagine finita al centro della polemica. Il gesto, se confermato, costituirà reato e andrà segnalato alla prefettura e alla procura.Sempre in Liguria, a Cogoleto, vi era stato un episodio analogo, il 27 gennaio 2021, in occasione, tra l'altro, della Giornata della Memoria, che aveva portato allo scoppia di analoga polemica, precedente quella di oggi di Ventimiglia, e a varie dimissioni.

ventimiglia

