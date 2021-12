https://it.sputniknews.com/20211223/usa-qualcosa-di-inaspettato-trovato-nel-monumento-al-generale-lee-14308471.html

Usa, qualcosa di inaspettato trovato nel monumento al generale Lee

Usa, qualcosa di inaspettato trovato nel monumento al generale Lee

Il monumento al generale confederato Robert Lee, demolito in seguito alle proteste del movimento Black Lives Matter, rivela un messaggio agli scienziati. Si... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T19:51+0100

2021-12-23T19:51+0100

2021-12-23T19:51+0100

mondo

curiosità

usa

storia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/14313466_0:0:1234:694_1920x0_80_0_0_4fdd82594a31fbbb24f252980104d001.jpg

Una capsula del tempo è stata trovata nell'enorme piedistallo del monumento al generale confederato americano Robert Lee, che hanno deciso di demolire dopo le proteste dei rappresentanti del movimento Black Lives Matter, riferisce AP.Secondo il Virginia Department of Historical Resources, un messaggio del passato attendeva da almeno 130 anni di essere scoperto. È una scatola di piombo in cui hanno trovato una moneta d'argento, una lettera e tre libri: un almanacco per il 1875 e il libro "The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion". Inoltre, c'era un opuscolo che menzionava gli impianti idroelettrici locali. Il contenuto della busta verrà a conoscenza dei ricercatori solo dopo che si saranno convinti delle corrette condizioni della carta.Gli scienziati hanno riferito che la scoperta è stata una vera sorpresa per loro, poiché si aspettavano di vedere manufatti storici completamente diversi.Il ritrovamento è di grande valore, gli storici ne sono sicuri. Tutti gli oggetti scoperti sono stati posti nelle condizioni necessarie per la sicurezza.La statua di Robert Lee è stata smantellata a settembre. Era uno dei monumenti più significativi per i Confederati, una scultura equestre in bronzo alta sei metri, che torreggiava su un piedistallo di dieci metri alto quasi il doppio. La decisione di demolirla è stata presa la scorsa estate, dopo la morte per mano dell'agente di polizia dell'afroamericano George Floyd.

https://it.sputniknews.com/20211217/archeologi-scoprono-le-rovine-del-leggendario-tempio-di-ercole-14214572.html

https://it.sputniknews.com/20211215/lex-poliziotto-derek-chauvin-si-dichiara-colpevole-di-aver-violato-i-diritti-civili-di-george-floyd-14200307.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, curiosità, usa, storia