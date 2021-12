https://it.sputniknews.com/20211223/usa-biden-ha-indicato-due-condizioni-per-la-partecipazione-alle-elezioni-nel-2024-14310536.html

Usa, Biden ha indicato due condizioni per la partecipazione alle elezioni nel 2024

Usa, Biden ha indicato due condizioni per la partecipazione alle elezioni nel 2024

Il presidente degli Stati Uniti Biden: la candidatura di Trump del 2024 aumenterà le mie possibilità di candidarmi. Molto dipenderà anche dal mio stato di... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T16:20+0100

2021-12-23T16:20+0100

2021-12-23T16:20+0100

mondo

politica

usa

joe biden

candidatura

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12537648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0340195056fdefb7bc5fba28f8abec77.jpg

Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha detto alla ABC TV se è pronto a candidarsi per un altro mandato nel 2024.Secondo il leader americano molto dipende dal suo stato di salute: se sarà allo stesso livello di adesso, parteciperà alle elezioni. Il giornalista ha anche chiesto a Biden cosa ne pensasse del fatto che Donald Trump fosse tornato a essere un rivale.L'elezione del 46° Presidente degli Stati Uniti si è tenuta il 3 novembre 2020. Il conteggio dei voti si è trascinato, ma il risultato ha dato vincitore il candidato democratico Joe Biden.Il repubblicano Trump non ha ammesso la sconfitta fino all'ultimo e ha rifiutato di partecipare all'inaugurazione del presidente eletto: è successo per la prima volta in 150 anni. Le prossime elezioni sono previste nel 2024.

https://it.sputniknews.com/20211207/nuovo-sondaggio-assegna-ancora-a-trump-la-vittoria-contro-biden-per-la-casa-bianca-14082097.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, usa, joe biden, candidatura, elezioni