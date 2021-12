https://it.sputniknews.com/20211223/torino-neonato-operato-durante-il-parto-per-asportare-un-tumore-al-cuore-14304726.html

Torino, neonato operato durante il parto per asportare un tumore al cuore

Torino, neonato operato durante il parto per asportare un tumore al cuore

Grazie al progresso della scienza, all’ospedale infantile Regina Margherita è stato possibile salvare un bambino a cui, durante la gestazione, era stato... 23.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-23T12:41+0100

2021-12-23T12:41+0100

2021-12-23T12:41+0100

tumore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/810/05/8100585_0:58:1143:701_1920x0_80_0_0_8b87c3f5da1cab55bf32d5cf414f9142.png

Il tumore aveva occupato anche la sede dei polmoni e presentava un rischio pari al 100% di morte per asfissia alla nascita. Una equipe di specialisti ha così organizzato un raro intervento, con una tecnica nota come Exit, poiché l’unica speranza di salvare il bambino era quella di operarlo alla nascita.Quindi, l’equipe medica è intervenuta con un taglio cesareo, per estrarre il bambino, che è stato intubato quando ancora collegato alla placenta della madre.Dopo l’intubazione, che ne ha garantito la sopravvivenza, il nascituro è stato portato nella sala operatoria attigua ed è stato operato per l’asportazione totale del teratoma pericardico di 7,5 centimetri.L’intervento “a cuore aperto”, ha richiesto la collaborazione di un gruppo multidisciplinare, composto da diverse decine di persone.Il bambino ora allatta al seno della madre e potrà condurre una vita normale.Anche a Bari, di recente, è stato condotto un eccezionale intervento per salvare la vita a un bambino affetto da un tumore al cranio. In questo caso, al bambino è stata ricostruita la calotta cranica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tumore