Studio norvegese dice che vaccini Covid-19 interferiscono con le mestruazioni delle giovani donne

Lo studio norvegese ha registrato una serie di disturbi mestruali dopo l'assunzione di vari vaccini contro il Covid-19, tra cui sanguinamento prolungato... 23.12.2021, Sputnik Italia

Quasi il doppio delle giovani donne norvegesi ha sperimentato un periodo mestruale più difficile di quello a cui erano abituate dopo aver ricevuto il vaccino contro Covid-19, riporta uno studio condotto su una vasta popolazione che si trova però solo ai risultati preliminari.Per indagare se c'è una correlazione tra le somministrazioni di dosi di Covid-19 e vari disturbi di sanguinamento mestruale, l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (FHI) sta ora conducendo in Norvegia un vasto studio su oltre 60.000 ragazze e donne tra i 12 e gli 80 anni. Finora sono stati pubblicati i risultati preliminari relativi alle 6.000 donne che rappresentano la fascia di età 18-30 anni.La quota di donne che hanno detto di aver sperimentato sanguinamenti è aumentata dal 7,6% prima della vaccinazione al 13,6% dopo la vaccinazione. La loro quota è aumentata ulteriormente al 15,3 per cento dopo la seconda iniezione.Altri sintomi riferiti di frequente includono sanguinamenti prolungati, intervalli mestruali insolitamente brevi o lunghi, sanguinamenti intermittenti inaspettati, periodi mestruali dolorosi prolungati, o anche dolori mestruali senza sanguinamento.Tra le partecipanti, il 59,4% ha ricevuto Pfizer come prima dose, mentre il 35,8% ha ricevuto Moderna, il 4,7% AstraZeneca e lo 0,2% Janssen (Johnson & Johnson). Per la seconda dose, il 47,4 per cento ha ricevuto Pfizer e il 52,6 per cento Moderna.Nell'estate del 2021, le donne di tutto il mondo hanno iniziato a lamentarsi di perdite dopo aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus. Solo in Danimarca, la loro cifra è salita da alcune decine a più di mille nel giro di qualche settimana. A novembre, il numero di segnalazioni ha superato 3.900. La Norvegia, tuttavia, è diventato il primo Paese a reagire con un'ampia indagine sulla popolazione, dopo aver registrato 1.264 segnalazioni.

