Spagna: mascherine di nuovo obbligatorie all'aperto

Spagna: mascherine di nuovo obbligatorie all'aperto

Lo ha comunicato il presidente del governo, Pedro Sánchez, ai rappresentanti regionali all'apertura della Conferenza dei presidenti, organizzata per affrontare... 23.12.2021

Il provvedimento, che entrerà in vigore venerdì 24 dicembre, dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dello stato, avrà delle eccezioni: le mascherine non saranno obbligatorie in spazi naturali, come la montagna o la spiaggia, quando si pratica sport all'aperto o quando le persone fanno parte dello stesso nucleo familiare e possono mantenere la distanza di un metro e mezzo.Sánchez ha escluso l'applicazione di misure dure contro il Covid-19 in Spagna, perché la situazione della pandemia è "diversa" rispetto a un anno fa.La terza dose protegge dal contagio e dalla gravità della malattia, ha assicurato Sánchez, per cui ha affermato che il governo vuole rafforzarla con i seguenti obiettivi: che l'80% della popolazione sopra i 60 anni sia vaccinato con la terza dose prima della fine dell'anno 2021, che l'80% tra i 50 e i 59 anni sia vaccinata entro la settimana del 24 gennaio e che l'80% tra i 40 ei 49 anni abbia la dose di richiamo nella prima settimana di marzo.Il leader dell'Esecutivo ha assicurato che la Spagna ha una riserva strategica di quasi otto milioni di dosi e che ne avrà 90 milioni nel 2022.

spagna

2021

