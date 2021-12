https://it.sputniknews.com/20211223/salvini-draghi-deve-rimanere-a-palazzo-chigi-fino-a-2023-pena-lincertezza-di-questo-governo-14298333.html

Salvini: Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi fino al 2023, pena l'incertezza di questo governo

In occasione della conferenza stampa di fine anno, Draghi avrebbe fatto menzione indirettamente di essere tra i possibili candidati al Quirinale. Gli risponde... 23.12.2021, Sputnik Italia

Messaggio preciso, quello lanciato dal presidente Mario Draghi in occasione della conferenza stampa di fine anno del governo: il governo può andare avanti anche senza di lui, che si sposterebbe, ipoteticamente, al Quirinale.Il premier si è definito "un nonno al servizio delle istituzioni", lasciando intendere quindi di poter lasciare l'attuale carica, per concorrere a sostituire l'attuale presidenza Mattarella, e sottolineando che l'azione di governo andrà avanti, con o senza di lui:Controbatte, però, sul tema Salvini, il quale ha espresso con forza la propria visuale sul tema: avanti tutta per questo governo, con Draghi ancora premier fino al 2023. Al Quirinale il leader del Carroccio vede bene Berlusconi.Dei giorni scorsi, difatti, un suo commento in proposito, ove il leader del Carroccio rispondeva così al veto a Berlusconi, sollevato dal Pd di Enrico Letta:D'altro canto, lo stesso Silvio Berlusconi ha ribadito la sua volontà di correre per il Quirinale, prendendosi il merito del governo Draghi, come riporta Fanpage: "Sempre grazie alla nostra iniziativa politica, in Italia, abbiamo fatto partire l'esperienza dell'unità nazionale guidata da Mario Draghi. È nato da una mia intuizione", da una telefonata avutasi con gli eurodeputati di FI.Salvini, giusto nei giorni scorsi, aveva sottolineato quanto fosse importante che Draghi resti saldo alla carica e al ruolo che riveste, tirando in ballo la pandemia e lo stato d'emergenza:Ai giornalisti che gli chiedono se vede bene Mario Draghi al Quirinale, d'altro canto, Matteo Salvini risponde, come da tweet che la priorità ora è il taglio delle tasse e il costo dell'energia, luce e gas, costo citato da Salvini come una vera e propria emergenza che ci aspetta nell'anno nuovo, sottolineando che "un governo che ha ben lavorato, guidato da una personalità autorevole come Draghi...debba poter andare avanti".Alle richieste incalzanti sulle elezioni alla presidenza, Matteo Salvini ribatte con fermezza che se ne riparlerà a gennaio e che oggi "l'emergenza è tagliare le bollette di luce e gas".

